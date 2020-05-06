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Андрей Костицын стал игроком «Нефтехимика»

17:19, 06.05.2020
Андрей Костицын стал игроком «Нефтехимика»
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Бывший капитан минского «Динамо» нападающий Андрей Костицын стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

С хоккеистом сборной Белоруссии подписан однолетний контракт.

В минувшем регулярном первенстве КХЛ Костицын провел 60 матчей и был капитаном минского «Динамо». За прошлый сезон нападающий набрал 34 очка (17+17), став вторым бомбардиром команды, получил приз «Бесценного игрока команды».

В некоторых СМИ сообщалось о возможном снятии минского «Динамо» с розыгрыша КХЛ из-за финансовых проблем.

СпортХоккей Татарстан
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