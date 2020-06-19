Бывший спонсор команды «КАМАЗ-мастер» обвиняется в хищениях из своего банка

Бывший владелец банка «Мастер-Капитал» и спонсор команды «КАМАЗ-мастер» Феликс Бажанов обвиняется в хищениях из своего банка.

Пока в его уголовном деле два эпизода, связанных с выводом порядка 600 млн рублей. Общая задолженность «Мастер-Капитала» перед кредиторами после краха в начале 2018 года составила более 2,5 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», Бажанов живет за границей. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте, до этого экс-бенефициара банка объявят в международный розыск.

В начале июня глава «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин рассказал, что годовой бюджет был пересмотрен из-за кризиса. «Уже четыре или пять раз переверстали бюджет команды на этот кризисный год, там все по минимуму», — сказал Чагин.

