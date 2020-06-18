Минздрав Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью казанского кардиолога Рашита Миннетдинова

Минздрав Татарстана выразил соболезнования родным и близким казанского кардиолога Рашита Миннетдинова, который скончался от двусторонней пневмонии.

Миннетдинов скончался на 66-м году Он находился в зарубежной командировке в Республике Бангладеш в составе группы российских специалистов, которые занимались организацией медицинской службы в период пандемии.

«Коллеги и сотрудники Министерства здравоохранения РТ выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Рашите Шамиловиче сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении ведомства.

В начале прошлой недели Миннетдинов попал в больницу. Его определили в реанимацию и почти сразу подключили к аппарату ИВЛ.

