В Татарстане назначили нового транспортного прокурора
В Татарстане назначили нового транспортного прокурора, им стал Василий Добротин. Он назначен приказом Генерального прокурора от 17 июня, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Добротин родился в Горьковской области (сейчас — Нижегородская область), там же начал деятельность с должности старшего следователя сначала Кулебакской городской прокуратуры. В 2010 году стал заместителем Владимирского транспортного прокурора, в 2011 году возглавил ведомство.
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