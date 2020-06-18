В Татарстане назначили нового транспортного прокурора

В Татарстане назначили нового транспортного прокурора, им стал Василий Добротин. Он назначен приказом Генерального прокурора от 17 июня, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Добротин родился в Горьковской области (сейчас — Нижегородская область), там же начал деятельность с должности старшего следователя сначала Кулебакской городской прокуратуры. В 2010 году стал заместителем Владимирского транспортного прокурора, в 2011 году возглавил ведомство.

Сегодня также представили нового военного прокурора Казанского военного гарнизона. Им стал Сергей Баженов.