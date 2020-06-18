Новым военным прокурором Казанского военного гарнизона стал Сергей Баженов
Сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили военного прокурора Казанского военного гарнизона. Им стал Сергей Баженов.
Мероприятие состоялось в Доме правительства РТ, на котором также был военный прокурор Центрального военного округа Александр Антюфеев, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее должность военного прокурора Казанского гарнизона занимал Андрей Сысолятин.ОбществоВласть Татарстан
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