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Новым военным прокурором Казанского военного гарнизона стал Сергей Баженов

11:04, 18.06.2020
Новым военным прокурором Казанского военного гарнизона стал Сергей Баженов
Фото: tatarstan.ru (Баженов справа)

Сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили военного прокурора Казанского военного гарнизона. Им стал Сергей Баженов.

Мероприятие состоялось в Доме правительства РТ, на котором также был военный прокурор Центрального военного округа Александр Антюфеев, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее должность военного прокурора Казанского гарнизона занимал Андрей Сысолятин.

ОбществоВласть Татарстан
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