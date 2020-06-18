Стало известно, сколько человек примут участие в параде Победы в Казани

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, сколько человек примут участие в параде Победы в Казани. Участников самого прохождения будет около 1000 человек.

Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла планировалось пригласить порядка 20 человек. Еще будут около 100 организаторов парада, 100 волонтеров и 40 единиц техники.

По словам Фазлеевой, ветераны могут присутствовать на параде, но только в небольшом количестве. Для них по требованию предусмотрено формирование специальных мест с соблюдением дистанции 1,5 м.

Репетиция парада пройдет 20 июня, а сам парад — 24 июня. Уже стало известно, какие улицы будут перекрыты для этого.