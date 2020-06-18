Вице-премьер Татарстана Фазлеева рассказала о перекрытии дорог во время парада Победы в Казани

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлееева рассказала о перекрытии дорог во время парада Победы в Казани.

Репетиция парада пройдет 20 июня, а сам парад — 24 июня.



18 июня с 8 утра на площади Свободы будет ограничено движение из-за монтажа сцены. 20 июня с 12 до 20 часов вдоль улицы Карла Маркса и на всех прилегающих улицах будет перекрыт проезд. Также на площади Свободы будет ограничено пешеходное движение с 16 до 20 часов.

23 июня с 8 утра закроют движение на площади Свободы и улице Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. 24 июня с 5 утра перекроют площадь Свободы, улицу Карла Маркса и прилегающие улицы. Пешеходное движение во время парада также будет ограничено.

Фазлеева отметила, что временные ограничения будут сразу же сняты по завершению торжества и демонтажа сцены.