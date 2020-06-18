Эксперт объяснил, из-за чего «Ак Барсу» могут сократить бюджет

Российский журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал информацию о возможном сокращении бюджета «Ак Барса» на следующий сезон.

По его словам, это никак не отразится на формировании команды. Зарплатная ведомость казанцев не претерпит изменений. Шевченко полагает, что сокращение бюджета связано с желанием найти дополнительных спонсоров путем оптимизации административного персонала и отдела маркетинга.

«Большой хоккейный клуб — это огромная организация. Например, там есть отдел маркетинга, отдел рекламы, еще что-то такое, что должно приносить деньги. Но по разным причинам, никакого дохода нет. Недавно сообщалось, что клуб заработал за сезон на рекламе 3,9 миллиарда рублей. Но все же понимают, что это «Татнефть» рекламировала себя и платила нерыночную цену за носители, которые им и принадлежали. Это не поиск спонсоров, а изображение работы. Так вот именно про это и говорил президент», — сказал Шевченко.

Эксперт отмечает, что реорганизационные процессы в казанском клубе идут уже на протяжении всего последнего года. Однако Шевченко подчеркивает, хоть «Ак Барс» и планирует сделать ставку на собственных воспитанников, в Казани не будут отказываться от борьбы за Кубок Гагарина.

«Насколько мне известно, весь последний год в казанском клубе шла реорганизация, менялись структуры, и задачи, поставленные перед ними, стали вполне определенными. Надо искать рекламодателей, искать деньги со стороны, а не доить единственного собственника. Конечно, будет меняться и зарплатная ведомость. В планах «Ак Барса» привлечение большего числа молодежи, но тут я бы особо не обольщался. Все равно будут брать и легионеров, и сильных игроков из КХЛ, чтобы бороться за кубок. В общем, спортивной части ничего не угрожает, а всем остальным структурам послан сигнал — несите деньги», — считает Шевченко.

Напомним, ранее стало известно, что зарплатный бюджет клуба на следующий хоккейный год составит 880 млн рублей — на 20 млн меньше, чем допустимый с нового сезона 900-миллионный потолок, и на полмиллиарда меньше, чем в прошлом году.



Самым высокооплачиваемым хоккеистом в составе «Ак Барса» оказался канадский нападающий Джастин Азеведо — 85 млн рублей в год. По сравнению с сезоном 2018/19 его контракт подешевел на 15%.