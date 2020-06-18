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Происшествия

В Казани «Нива» сбила скутериста

09:27, 18.06.2020
В Казани «Нива» сбила скутериста
Фото: @region116_dtp_official

В Казани автомобиль «Нива» столкнулся со скутером. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Авария произошла в микрорайоне «Салават купере» около 7 утра. По сообщению очевидцев, водитель автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, пошел на обгон. На встречной полосе он столкнулся со скутером.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Ранее в Казани троллейбус врезался в легковушку. По неизвестным причинам автомобиль встал поперек движения общественного транспорта.

ПроисшествияАвто Татарстан
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