В Казани появилась инсталляция, посвященная композитору Салиху Сайдашеву

Фото: кадр видео из соцсетей

В Казани на улице Ершова появилась необычная фотозона, посвященная композитору Салиху Сайдашеву. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Арт-объект расположен возле культурного центра «Сайдаш». На первый взгляд несвязные металлические линии собираются в объемный портрет композитора.

Авторами работы стали студенты-архитекторы КГАСУ.

Ране в культурном центре «Сайдаш» открылась оперная студия солистки Мариинского театра Альбины Шагимуратовой. Там занимаются дети и подростки, профессиональные коллективы, а также старшее поколение казанцев.

