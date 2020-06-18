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В Казани появилась инсталляция, посвященная композитору Салиху Сайдашеву

06:47, 18.06.2020
В Казани появилась инсталляция, посвященная композитору Салиху Сайдашеву
Фото: кадр видео из соцсетей

В Казани на улице Ершова появилась необычная фотозона, посвященная композитору Салиху Сайдашеву. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Арт-объект расположен возле культурного центра «Сайдаш». На первый взгляд несвязные металлические линии собираются в объемный портрет композитора.

Авторами работы стали студенты-архитекторы КГАСУ.

Ране в культурном центре «Сайдаш» открылась оперная студия солистки Мариинского театра Альбины Шагимуратовой. Там занимаются дети и подростки, профессиональные коллективы, а также старшее поколение казанцев.

Общество Татарстан
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