В Казанском КЦ «Сайдаш» откроют оперную студию Альбины Шагимуратовой

В отреставрированном недавно культурном центре «Сайдаш» открывается оперная студия солистки Мариинского театра Альбины Шагимуратовой. Она будет курировать этот проект.

В бывшем ДК строителей занимаются дети и подростки, профессиональные коллективы, а также старшее поколение казанцев — участники проекта «Жизнелюб», сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, культурный центр «Сайдаш» открылся после масштабной реконструкции 19 декабря. Сейчас в столице Татарстана продолжаются работы по ремонту ДК железнодорожников в Юдино, ДК Саид-Галиева в Дербышках и КЦ «Чулпан».