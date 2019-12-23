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В Казанском КЦ «Сайдаш» откроют оперную студию Альбины Шагимуратовой

23:25, 23.12.2019
В Казанском КЦ «Сайдаш» откроют оперную студию Альбины Шагимуратовой
Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

В отреставрированном недавно культурном центре «Сайдаш» открывается оперная студия солистки Мариинского театра Альбины Шагимуратовой. Она будет курировать этот проект.

В бывшем ДК строителей занимаются дети и подростки, профессиональные коллективы, а также старшее поколение казанцев — участники проекта «Жизнелюб», сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, культурный центр «Сайдаш» открылся после масштабной реконструкции 19 декабря. Сейчас в столице Татарстана продолжаются работы по ремонту ДК железнодорожников в Юдино, ДК Саид-Галиева в Дербышках и КЦ «Чулпан».

Общество Татарстан
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