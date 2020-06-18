Ученый КФУ рассказал о пике нашествия комаров

Энтомолог из Казанского федерального университета рассказал, что в столице Татарстана можно встретить два вида комаров: комара-пискуна и малярийного комара. Пик активности насекомых придется на конец июня.

«Аномальной активности численности комаров нет, ситуация улучшится примерно к июлю», — рассказал кандидат биологических наук, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

Он объяснил, что в городах комары чаще всего размножаются в подвалах домов из-за оптимальной температуры и влажности, передает пресс-служба вуза.

Ученый согласился, комары могут быть переносчиками заболеваний. Но этот риск минимален, добавил он.

Ранее исследователи из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, что людей с первой группой крови чаще всего кусают комары

