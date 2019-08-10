Ученые рассказали о любимой группе крови комаров

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, что людей с первой группой крови чаще всего кусают комары.



Их кусают в два раза чаще, чем представителей второй группы, сообщается на сайте вуза.

Также выяснилось что комар вероятней всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занимающихся физической работой.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что каждый шестой россиянин считает, что ВИЧ передается через комариные укусы.