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Ученые рассказали о любимой группе крови комаров

02:35, 10.08.2019
Ученые рассказали о любимой группе крови комаров
Фото: pixabay.com

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, что людей с первой группой крови чаще всего кусают комары.

Их кусают в два раза чаще, чем представителей второй группы, сообщается на сайте вуза.

Также выяснилось что комар вероятней всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занимающихся физической работой.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что каждый шестой россиянин считает, что ВИЧ передается через комариные укусы.

ОбществоМедицина
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