Пролетели как брошенный стакан: перепалке Жириновского и Немцова уже 25 лет

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Сегодня, 18 июня, исполняется 25 лет со дня знаменитого выпуска передачи «Один на один» в котором участвовали Борис Немцов и Владимир Жириновский. Программа закончилась взаимным выплескиванием сока политиками, а лидер ЛДПР успел метнуть в оппонента стакан.

На тот момент Немцов занимал пост губернатора Нижегородской области, а Жириновский руководил фракцией ЛДПР в Госдуме и партией в целом. Они встретились в проекте Александра Любимова «Один на один».

Центральной темой разговора была ситуация в Буденновске, где чеченские террористы напали на больницу и захватили в заложники более тысячи человек. Однако вскоре политики стали обсуждать другие вопросы. Когда Жириновский обратил внимание на статистику венерических заболеваний в Нижегородской области, Немцов посоветовал депутату самому обратиться за лечением.

«Мы вас вылечим. У нас два укола, и вы свободны», — начал шутить нижегородский губернатор.

В этот момент Жириновский взмахом руки выплеснул сок из стакана, попав прямо в лицо своему визави. Немцов ответил тем же, но не попал. Следом лидер ЛДПР швырнул в собеседника стакан, но, к счастью, тоже промахнулся.

Этот короткий эпизод стал вехой в российском телевидении. Многие эксперты считают, что именно он стал отправной точкой, из которой выросли сегодняшние политические шоу.

Можно считать эту потасовку и одним из ключевых моментов в самой российской политике. Она стала пиком карьеры Жириновского, который еще не раз впечатлял публику своими выходками, но уже никогда не смотрелся так серьезно.