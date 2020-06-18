Пролетели как брошенный стакан: перепалке Жириновского и Немцова уже 25 лет
Сегодня, 18 июня, исполняется 25 лет со дня знаменитого выпуска передачи «Один на один» в котором участвовали Борис Немцов и Владимир Жириновский. Программа закончилась взаимным выплескиванием сока политиками, а лидер ЛДПР успел метнуть в оппонента стакан.
На тот момент Немцов занимал пост губернатора Нижегородской области, а Жириновский руководил фракцией ЛДПР в Госдуме и партией в целом. Они встретились в проекте Александра Любимова «Один на один».
Центральной темой разговора была ситуация в Буденновске, где чеченские террористы напали на больницу и захватили в заложники более тысячи человек. Однако вскоре политики стали обсуждать другие вопросы. Когда Жириновский обратил внимание на статистику венерических заболеваний в Нижегородской области, Немцов посоветовал депутату самому обратиться за лечением.
«Мы вас вылечим. У нас два укола, и вы свободны», — начал шутить нижегородский губернатор.
В этот момент Жириновский взмахом руки выплеснул сок из стакана, попав прямо в лицо своему визави. Немцов ответил тем же, но не попал. Следом лидер ЛДПР швырнул в собеседника стакан, но, к счастью, тоже промахнулся.
Этот короткий эпизод стал вехой в российском телевидении. Многие эксперты считают, что именно он стал отправной точкой, из которой выросли сегодняшние политические шоу.
Можно считать эту потасовку и одним из ключевых моментов в самой российской политике. Она стала пиком карьеры Жириновского, который еще не раз впечатлял публику своими выходками, но уже никогда не смотрелся так серьезно.ОбществоТехнологииМедиа
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым