Актанышские школьники, семинар на мегаферме в Балтасинском районе: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 17 июня

Бывший глава Минобрнауки Татарстана Энгель Фаттахов и в должности главы Актанышского района возвращается к вопросам образования. Сегодня он опубликовал фотографии с церемонии вручения дипломов выпускникам интерната для одаренных детей «Буляк».

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин показал в своем аккаунте, как прошел семинар с руководителями сельскохозяйственных организаций на мегаферме кооператива «Кызыл юл». Участники обсуждали вопросы заготовки кормов для скота.

О ходе строительства полилингвальной школы в Елабуге отчитался глава района Рустем Нуриев. Он заверил подписчиков, что работы вышли на финишную прямую и приложил видео, показывающее новое здание во всей красе.

Рягат Хусаинов, руководящий Лениногорским районом, также опубликовал видео о ходе строительства. Оно наглядно дает понять, как идут работы по асфальтированию улицы Бикчурина, организации спортплощадки возле школы №3 и благоустройство двора домов Ленинградская 61 — Крупская 2. Последний пункт стал возможен благодаря республиканской программе «Наш двор».

Строительство стало темой поста главы Чистопольского района Дмитрия Иванова. Точнее капитальный ремонт детского сада №23 «Сказка».