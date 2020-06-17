Уголовное дело бывшего главы исполкома Болгара передано в суд

Уголовное дело бывшего руководителя исполкома Болгара Алексея Тюленева передано в суд. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по РТ.

Тюленев обвиняется в превышении должностных полномочий и присвоении с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2009 году несколько домов в Болгаре были признаны аварийными и подлежащими сносу. В 2012 году к обвиняемому обратилось несколько знакомых с просьбой предоставить им жилье в безвозмездное пользование. Зная, что они в соответствии с Жилищным кодексом РФ не нуждались в улучшении жилищных условий и на соответствующем учете не состоят, Тюленев дал указание на заключение с ними договоров социального найма на квартиры в аварийных домах.

В результате знакомые бывшего главы исполкома были включены в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2013—2015 годы и получили квартиры. А в 2016 году они получили деньги в качестве компенсации за снос. В первом случае речь шла о 300 тыс. рублей, во втором — о 187 тысячах.



Вину обвиняемый не признал.