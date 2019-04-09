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Верховный суд РТ смягчил домашний арест главы исполкома Болгара

12:20, 09.04.2019
Верховный суд РТ смягчил домашний арест главы исполкома Болгара
Фото: spasskiy.tatarstan.ru

Разрешил двухчасовые ежедневные прогулки главе исполкома города Болгара Алексею Тюленеву Верховный суд РТ. Такое решение было принято апелляционной инстанцией по жалобе чиновника на продление его домашнего ареста, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Под домашним арестом Тюленев находится с 25 января. Его подозревают в превышении должностных полномочий с заключением двух договоров социального найма жилья. Нюанс в том, что жилье на момент сделки уже имело статус аварийного, но договор позволил его приватизировать и претендовать на компенсацию за снос. В первом случае речь шла о 300 тыс. рублей, во втором фигурируют 187 тысяч.

Тем временем в Чистополе стартовал процесс по делу бывшего сити-менеджера Заиконникова, признавшего вину в получении взятки 880 тысяч рублей.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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