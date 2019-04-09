Верховный суд РТ смягчил домашний арест главы исполкома Болгара

Разрешил двухчасовые ежедневные прогулки главе исполкома города Болгара Алексею Тюленеву Верховный суд РТ. Такое решение было принято апелляционной инстанцией по жалобе чиновника на продление его домашнего ареста, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Под домашним арестом Тюленев находится с 25 января. Его подозревают в превышении должностных полномочий с заключением двух договоров социального найма жилья. Нюанс в том, что жилье на момент сделки уже имело статус аварийного, но договор позволил его приватизировать и претендовать на компенсацию за снос. В первом случае речь шла о 300 тыс. рублей, во втором фигурируют 187 тысяч.

Тем временем в Чистополе стартовал процесс по делу бывшего сити-менеджера Заиконникова, признавшего вину в получении взятки 880 тысяч рублей.