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Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре

14:22, 17.06.2020 2
Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре
Фото: vk.com/hcavtomobilist

Олимпийский чемпион по хоккею и нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк находился в Среднеуральском монастыре, который был захвачен схиигуменом Сергием. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Скандально известный схиигумен Сергий после отстранения от службы захватил женский монастырь в Среднеуральске. Крепкие прихожане не пускают представителей РПЦ и журналистов внутрь, а по периметру монастырь патрулируют казаки.

Сегодня, несмотря на запреты из-за коронавируса, Сергий провел литургию, которую посетили сотни человек. Среди посетителей оказались хоккеист Дацюк и известный юморист Дмитрий Соколов. Для устранения нарушений к месту приехали сотрудники ФСБ и полиции.

Отметим, что ранее Дацюк всячески поддерживал схиигумена Сергия, называя его «духовным отцом».

СпортХоккейОбщество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:35
    Он антифашист, не наказывайте
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    Анонимно 15:21
    Падре Серхио, лидер секты царебожников, отзывал наказание за убийство и разбой
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