Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре

Олимпийский чемпион по хоккею и нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк находился в Среднеуральском монастыре, который был захвачен схиигуменом Сергием. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Скандально известный схиигумен Сергий после отстранения от службы захватил женский монастырь в Среднеуральске. Крепкие прихожане не пускают представителей РПЦ и журналистов внутрь, а по периметру монастырь патрулируют казаки.

Сегодня, несмотря на запреты из-за коронавируса, Сергий провел литургию, которую посетили сотни человек. Среди посетителей оказались хоккеист Дацюк и известный юморист Дмитрий Соколов. Для устранения нарушений к месту приехали сотрудники ФСБ и полиции.



Отметим, что ранее Дацюк всячески поддерживал схиигумена Сергия, называя его «духовным отцом».