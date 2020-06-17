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Шарапова снялась в американском сериале «Миллиарды»

12:40, 17.06.2020 1
Шарапова снялась в американском сериале «Миллиарды»
Фото: forbes.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова, закончившая карьеру спортсмена, снялась в новом эпизоде популярного американского сериала «Миллиарды».

Спортсменка приняла участие в седьмой серии пятого сезона. По сценарию, Шарапова ужинала в одной компании с главным героем — миллиардером Бобби Аксельродом.

Ранее россиянка уже снималась в сериале «Миллиарды», появившись в эпизоде в третьем сезоне.

Подробнее об уходе Шараповой из профессионального тенниса можно почитать в материале «Реального времени».

СпортОбщество
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