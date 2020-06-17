Пропавшую в Башкирии группу туристов нашли на берегу реки

Пропавшую на территории Караидельского района Башкирии во время сплава по реке группу туристов обнаружили невредимыми в палатках на берегу. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Группу из четырех человек нашли на берегу реки Юрюзань в 12 км от населенного пункта Атняш, откуда она начала свой путь. Они отдыхали в палатках.

«В медицинской помощи никто не нуждается. С маршрута группу не снимали», — добавили в ведомстве.

Напомним, что 12 июня группа начала свой путь от населенного пункта Атняш, вчера она должна была завершить маршрут в селе Абдуллино. Однако в назначенное место туристы не прибыли. МЧС по РБ вместе с волонтерами развернули поиски.

