В Башкирии ищут четырех человек, пропавших во время сплава по реке

В Башкирии спасатели ищут туристическую группу из четырех человек, пропавшую на территории Караидельского района республики. Группа сплавлялась по реке Юрюзань.

12 июня группа начала свой путь от населенного пункта Атняш, вчера она должна была завершить маршрут в селе Абдуллино. Однако в назначенное место туристы не прибыли. До сих пор местонахождение людей неизвестно.

К поискам привлечены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции и местное население, передает МЧС по РБ.

Ранее в Татарстане спасатели развернули поисковую операцию в районе Юрьевских пещер. Там произошло падение человека с высоты 200 метров.

