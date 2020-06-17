Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

На сегодняшний день доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбербанк продолжает свою работу в направлении повышения доступности жилья, снижая первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой. Этот шаг сделает льготную ипотеку еще более привлекательной и позволит большому количеству жителей страны решить свой квартирный вопрос уже в ближайшее время и обзавестись собственным жильем. Отмечу, что до 30 июня 2020 года при регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п., при которой льготная ставка снижается до 6,1% годовых».

Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

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