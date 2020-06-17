В Казани началась продажа билетов на матч «Рубина» против «Локомотива»

В среду в кассах стадиона «Ак Барс Арена» началась продажа билетов на первый домашний матч «Рубина» после возобновления сезона РПЛ.

Игру с «Локомотивом» смогут посетить лишь 10% от всей вместимости казанской арены, что составляет около 4,5 тысячи мест. Билетов в кассах еще меньше, определенное количество мест забронировано клубом для владельцев абонементов.

Цены на билеты начинаются от 250 рублей на южную трибуну, самый дорогой составляет 2 тысячи рублей на сектор VIP2. Пропуск на восточную часть стадиона стоит от 400 до 600 рублей, на западную — от 700 до 1 200 рублей.

Билеты можно купить только в кассе стадиона «Ак Барс Арена» со стороны пр. Ямашева. Режим работы касс — ежедневно с 10.00 до 19.00 без обеда и выходных. Покупка билетов онлайн пока недоступна.

Казанцы возобновят сезон 20 июня в Екатеринбурге, где встретятся с местным «Уралом». Далее футболисты «Рубина» сыграют в Казани против «Локомотива» (27 июня), а в начале июля проведут гостевую встречу с «Уфой».

Всего казанцам осталось провести восемь матчей до окончания нынешнего сезона. На момент приостановки РПЛ «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимал 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22 туров 23 очка.

Напомним, ранее стало известно, что все оставшиеся домашние матчи казанцы проведут на стадионе «Ак Барс Арена».