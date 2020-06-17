В Рособрнадзоре РФ уточнили требования о средствах индивидуальной защиты на ЕГЭ

На экзамене надевать средства защиты необязательно, рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Он пояснил, что до входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках. Там будут устройства для дезинфекции рук. Соответственно, все остальное остается за пределами пункта проведения экзамена, рассказал Круглинский в эфире телеканала «Россия 24».

В конце мая в Роспотребнадзоре РФ школьникам рекомендовали приходить на экзамены в масках и перчатках. Однако там отметили, что если ребенок плохо переносит средства индивидуальной защиты, их можно будет снять.



В этом году ЕГЭ будут сдавать 640 тысяч выпускников школ. Экзаменационная пора начнется 29 и 30 июня с пробных экзаменов. На них ученикам присутствовать не нужно: это будут мероприятия только с организаторами.

