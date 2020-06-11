ЕГЭ будут сдавать 640 тысяч выпускников
ЕГЭ в этом году будут сдавать 640 тысяч выпускников школ. Экзаменационная пора начнется 29 и 30 июня с пробных экзаменов. На них ученикам присутствовать не нужно: это будут мероприятия только с организаторами.
Нужны будут эти мероприятия, чтобы оценить готовность оборудования, посмотреть, как работает видеонаблюдение, система печати, еще раз оценить, как будут соблюдаться требования РПН. С организаторами перед экзаменом будут проведены селекторные совещания, чтобы еще раз напомнить и разъяснить все непонятные вопросы.
3 июля в школы придут выпускники: пройдут первые экзамены по географии, литературе и информатике.
Ранее в Рособрнадзоре советовали школьникам приходить на экзамены в масках и перчатках. В то же время, если ребенок плохо переносит средства индивидуальной защиты, их можно будет снять.
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