Минобороны и центр Гамалеи начинают клинические испытания вакцины от COVID-19

Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи приступают к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19.

В ведомстве уточнили, что Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований, также там согласовали количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина.

По завершении режима двухнедельной изоляции, в ближайшее время состоится вакцинация первой группы добровольцев. Основная цель этого исследования — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) может выпустить вакцину от COVID-19 первым в стране, промышленное производство может начаться в сентябре.

