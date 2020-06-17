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Минобороны и центр Гамалеи начинают клинические испытания вакцины от COVID-19

03:24, 17.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минобороны и центр Гамалеи начинают клинические испытания вакцины от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи приступают к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19.

В ведомстве уточнили, что Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований, также там согласовали количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина.

По завершении режима двухнедельной изоляции, в ближайшее время состоится вакцинация первой группы добровольцев. Основная цель этого исследования — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) может выпустить вакцину от COVID-19 первым в стране, промышленное производство может начаться в сентябре.

ОбществоМедицина
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