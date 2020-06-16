Пчеловод из Новошешминского района и выпускники Кайбицкого и Камско-Устьинского районов: новое в постах глав районов Татарстана в «Инстаграме» 16 июня

Глава Новошешминского района Татарстана Иван Козлов посетил сегодня лечебно-туристическую пасеку в селе Ленино. Подробностями о визите он не поделился, но, будем надеяться, что в этом году и в Новошешминском районе, и в Татарстане пчеловоды соберут хороший урожай меда. Маску на фото заменила шляпа пчеловода.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов и руководитель Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поздравили выпускников с окончанием школы. Ребятам вручили аттестаты, а некоторым из них медали «За особые успехи в учении».

А главным украшением выпускников этого года стали средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Без них сейчас не обойтись даже на таком торжественном мероприятии.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов провел сегодня прием граждан и также рассказал подписчикам, как попасть на личную встречу к нему. Так, лениногорцы могут записаться по телефону или написать в личные сообщения в «Директе». В конце поста он оставил ссылку на официальный аккаунт Лениногорского района.

В прямые эфиры вышли сегодня главы Арского и Альметьевского районов Ильшат Нуриев и Тимур Нагуманов. Как и всегда, они ответили на интересующие вопросы жителей своих районов и рассказали о важных новостях. Например, Ильшат Нуриев во время прямого эфира в Instagram выразил мнение, что в этом году Сабантуй в районе проводить не нужно из-за эпидемиологической обстановки.



А Тимур Нагуманов пообщался в трансляции с руководителем проекта для молодых мам Витой Гатауллиной.