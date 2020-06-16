Глава Арского района считает, что Сабантуй в этом году не нужен
Глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев во время прямого эфира в Instagram выразил мнение, что в этом году Сабантуй в районе проводить не нужно из-за эпидемиологической обстановки.
«Считаю, что в этом году Сабантуй проводить в нашем районе не стоит. 90% людей, с которыми я общался на эту тему, поддержали мое мнение. Сабантуй проводится ежегодно, а жизнь у человека всего одна», — сказал Ильшат Нуриев.
Глава района привел в пример Китай, где, казалось, эпидемия была побеждена, но на днях в Пекине снова обнаружили очаги коронавируса.
Отметим, что Нуриев проводит прямые эфиры раз в неделю.
Ранее заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан Ильнур Гарипов предложил провести праздник 4 июля.
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