Глава Арского района считает, что Сабантуй в этом году не нужен

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев во время прямого эфира в Instagram выразил мнение, что в этом году Сабантуй в районе проводить не нужно из-за эпидемиологической обстановки.

«Считаю, что в этом году Сабантуй проводить в нашем районе не стоит. 90% людей, с которыми я общался на эту тему, поддержали мое мнение. Сабантуй проводится ежегодно, а жизнь у человека всего одна», — сказал Ильшат Нуриев.

Глава района привел в пример Китай, где, казалось, эпидемия была побеждена, но на днях в Пекине снова обнаружили очаги коронавируса.



Отметим, что Нуриев проводит прямые эфиры раз в неделю.

Ранее заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан Ильнур Гарипов предложил провести праздник 4 июля.

