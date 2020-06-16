Глава Мордовии разрешил жителям гулять и заниматься спортом

Мордовия запустила новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Глава республики Владимир Волков объявил, что с 17 июня в республике отменяется запрет на прогулки и занятия спортом.

В своем обращении к жителям Мордовии Волков рассказал о возобновлении работы непродовольственных магазинов, если их площадь менее 400 кв. м и имеется отдельный вход.

По его словам, в Мордовии откроются парки. Но аттракционы, рестораны и кафе работать в них не будут.

«Также прошу вас ограничить посещение общественных территорий, не собираться компаниями на скамейках, в беседках, не пользоваться детскими площадками. Меня особенно волнует безопасность наших детей. Прошу всех родителей, бабушек и дедушек не пренебрегать этими вопросами», — сказал глава республики.

Он также констатировал, что маски и перчатки носить по-прежнему необходимо и этот режим сохранится еще надолго.