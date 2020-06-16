РФС разрешил «Оренбургу» проводить матчи РПЛ на родном стадионе

Российский футбольный союз (РФС) одобрил проведение домашних матчей «Оренбурга» на родном стадионе «Газовик» несмотря на их неполную готовность к возобновлению чемпионата.

Такое решение связано с ситуацией по коронавирусной инфекции, из-за чего клуб не смог провести запланированные работы по реконструкции арены.

Также положительный вердикт был вынесен в отношении «Тамбова». Тамбовчане смогут закончить нынешний чемпионат страны на аренах чемпионата мира 2018 года. Ранее «Тамбов» проводил свои домашние матчи в Саранске и Нижнем Новгороде, где арендовал стадион.

Напомним, ранее на заседании исполкома РФС было принято решение о возобновлении сезона в РПЛ 19 июня.