РФС разрешил «Оренбургу» проводить матчи РПЛ на родном стадионе
Российский футбольный союз (РФС) одобрил проведение домашних матчей «Оренбурга» на родном стадионе «Газовик» несмотря на их неполную готовность к возобновлению чемпионата.
Такое решение связано с ситуацией по коронавирусной инфекции, из-за чего клуб не смог провести запланированные работы по реконструкции арены.
Также положительный вердикт был вынесен в отношении «Тамбова». Тамбовчане смогут закончить нынешний чемпионат страны на аренах чемпионата мира 2018 года. Ранее «Тамбов» проводил свои домашние матчи в Саранске и Нижнем Новгороде, где арендовал стадион.
Напомним, ранее на заседании исполкома РФС было принято решение о возобновлении сезона в РПЛ 19 июня.СпортФутбол
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