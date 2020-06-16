Олег Кузьмин и Олег Яровинский сдали экзамен для обучения на лицензию Pro

Старший тренер «Рубина» Олег Кузьмин и спортивный директор команды Олег Яровинский успешно сдали вступительный экзамен в Академию тренерского мастерства РФС. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Обучение будет длиться следующие полтора года. В случае сдачи всех необходимых экзаменов обучающиеся смогут получить тренерскую лицензию категории Pro, которая позволяет работать главным тренером в РПЛ.

Кузьмин работает тренером в «Рубине» с апреля 2019 года. В казанской команде он отвечает за работу на стандартных положениях. Яровинский занимает пост спортивного директора клуба с декабря прошлого года, когда он пришел в «Рубин» вместе с главным тренером Леонидом Слуцким.

Напомним, ранее в академию успешно поступил экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов.