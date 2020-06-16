Экс-тренер «Рубина» Шаронов сдал экзамен для обучения на категорию Pro

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов успешно сдал вступительный экзамен для поступления в Академию тренерского мастерства РФС. Об этом сообщил генеральный директор академии Андрей Лексаков.

«Экзамены сдали, в частности, Василий и Алексей Березуцкие, Александр Кержаков, Сергей Игнашевич, Роман Шаронов и Сергей Первушин», — сказал Лексаков.

Обучение будет длиться следующие полтора года. В случае сдачи всех необходимых экзаменов, обучающиеся смогут получить тренерскую лицензию категории Pro, которая позволяет работать главным тренером в РПЛ.

Роман Шаронов руководил казанским «Рубином» с лета 2019 года. Из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии условным главным тренером казанцев значился испанец Эдуардо Докампо. Под руководством Шаронова команда провела 19 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России, в четырех из них одержав победу.

Зимой контракт с Шароновым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.