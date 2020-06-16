Мишустин назначил своим пресс-секретарем Бориса Белякова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин официально назначил своим пресс-секретарем Бориса Белякова. Он же стал директором Департамента пресс-службы и референтуры, созданного отдельным распоряжением.

«Назначить Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ, пресс-секретарем председателя правительства РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе о назначении Белякова.

Другой документ предполагает расформирование Департамента референтуры и отставку его директора Марины Волковой. Взамен создается Департамент пресс-службы и референтуры, который и возглавил Беляков.

В отставку отправлен также директор Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игорь Смирнов. От должности освобожден директор Административного департамента правительства Сергей Проценко.