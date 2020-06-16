В уфимском «Урале» третий месяц не платят зарплату

Волейболисты уфимского «Урала» третий месяц не получают заработную плату. Об этом сообщает «РИА Новости».

Информацию подтвердил президент клуба Валерий Багметов. По его словам, проблема носит временный характер и связана с пандемией коронавируса.

«Ситуация сложная из-за карантина, поэтому возникли проблемы, но это все временно. Больше никаких проблем у нашего клуба нет, все в порядке. Скоро выплаты начнутся. Ребята прекрасно все знают, мы с ними общаемся. Все получат свои выплаты по контрактам, нужно только немножко потерпеть. Задержка связана только с карантином, мы перепланировали наши различные расходы», — сказал Багметов, комментируя трехмесячную задолженность перед игроками.

Слова президента «Урала» возмутили бывшего волейболиста клуба Алексея Спиридонова. По его словам, по поводу долгов по зарплате с ним никто из клуба не связывался.

«Ни президент «Урала», ни кто-то другой из клуба не связывались со мной по поводу выплаты долгов. Да ни с кем не связывались. Я не знаю, как можно заявлять, что все в порядке, когда долги не погашены до сих пор. У игроков семьи, дети. У меня двое детей. Последний раз я общался с Багметовым, когда уходил из клуба», — сказал Спиридонов.

Это уже не первый случай в спортивных профессиональных клубах Башкирии, где происходят задержки по зарплате. Финансовые сложности испытывал хоккейный «Салават Юлаев», который из-за нехватки средств мог отказаться от выступлений в следующем сезоне КХЛ.

Ранее уфимский «Урал» объявил об уходе из клуба 8 волейболистов.

Отметим, что Уфа является одним из городов, где в 2022 году должен пройти чемпионат мира по волейболу.