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В уфимском «Урале» третий месяц не платят зарплату

15:53, 16.06.2020
В уфимском «Урале» третий месяц не платят зарплату
Фото: volleyufa.ru

Волейболисты уфимского «Урала» третий месяц не получают заработную плату. Об этом сообщает «РИА Новости».

Информацию подтвердил президент клуба Валерий Багметов. По его словам, проблема носит временный характер и связана с пандемией коронавируса.

«Ситуация сложная из-за карантина, поэтому возникли проблемы, но это все временно. Больше никаких проблем у нашего клуба нет, все в порядке. Скоро выплаты начнутся. Ребята прекрасно все знают, мы с ними общаемся. Все получат свои выплаты по контрактам, нужно только немножко потерпеть. Задержка связана только с карантином, мы перепланировали наши различные расходы», — сказал Багметов, комментируя трехмесячную задолженность перед игроками.

Слова президента «Урала» возмутили бывшего волейболиста клуба Алексея Спиридонова. По его словам, по поводу долгов по зарплате с ним никто из клуба не связывался.

«Ни президент «Урала», ни кто-то другой из клуба не связывались со мной по поводу выплаты долгов. Да ни с кем не связывались. Я не знаю, как можно заявлять, что все в порядке, когда долги не погашены до сих пор. У игроков семьи, дети. У меня двое детей. Последний раз я общался с Багметовым, когда уходил из клуба», — сказал Спиридонов.

Это уже не первый случай в спортивных профессиональных клубах Башкирии, где происходят задержки по зарплате. Финансовые сложности испытывал хоккейный «Салават Юлаев», который из-за нехватки средств мог отказаться от выступлений в следующем сезоне КХЛ.

Ранее уфимский «Урал» объявил об уходе из клуба 8 волейболистов.

Отметим, что Уфа является одним из городов, где в 2022 году должен пройти чемпионат мира по волейболу.

СпортВолейбол Башкортостан
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