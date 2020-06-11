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Уфимский «Урал» сообщил об уходе из клуба 8 волейболистов

19:49, 11.06.2020
Уфимский «Урал» сообщил об уходе из клуба 8 волейболистов
Фото: volleyufa.ru

Уфимский «Урал» на официальном сайте клуба объявил о расставании с целым рядом волейболистов.

Сразу три игрока блокирующий Александр Абросимов, доигровщик Денис Бирюков и либеро Дмитрий Кириченко перешли в стан «Динамо-ЛО». Доигровщик Дмитрий Ильиных следующий сезон проведет в «Белогорье».

Также «Урал» покинули диагональный Никита Алексеев, связующие Никола Йовович, Владислав Жлоба и доигровщик Алексей Спиридонов.

Подробнее обо всех значимых переходах в волейбольной Суперлиги можно почитать в материале «Реального времени».

СпортВолейбол Башкортостан
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