Первым электромобилем от КАМАЗа станет мусоровоз

Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» рассказала о первом грузовике на электротяге от челнинского автогиганта. Им станет мусоровоз «КАМАЗ-Чистогор» с индексом 53198.

Шасси автомобиля уже изготовлено. Сейчас на предприятии идет калибровка и настройка его электрических и электронных систем. Испытания планируется начать в августе, сообщается на сайте КАМАЗа.

Грузоподъемность шасси составит 12 т, грузоподъемность мусоровоза — 6 т, полная масса автомобиля — 19,5 т.

Производитель утверждает, что скорость грузовика составит не менее 90 км/ч. Емкость тяговой аккумуляторной батареи — 156,6 кВт*ч. При полной массе запас хода на одном заряде должен составить 100 км.

Ранее уже сообщалось, что снимки первых электро-грузовиков от КАМАЗа попали в Сеть. Речь идет о фотографиях, сделанных во время посещения предприятия президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.