Минниханов приехал на электробусе к КАМАЗу

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Набережных Челнах протестировал электробус КАМАЗ-6282 — он подъехал на нем к цехам КАМАЗа. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».

Автобус рассчитан на 85 человек. На полную зарядку уходит не более 15 минут. Салон оснащен климат-контролем, медиасистемами, Wi-Fi, USB-слотами для зарядки мобильных устройств.

Первые электробусы КАМАЗа поступили в Москву в 2018 году. В январе челнинский автогигант и «Мосгортранс» заключили очередной контракт, предусматривающий поставку автобусов до 31 августа 2020 года. Всего челнинский общественный транспорт работает на 23 московских маршрутах.