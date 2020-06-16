Под Уфой пьяный водитель сбил двух школьниц: одна девочка погибла

Фото: @gibdd_rb

В Башкирии нетрезвый таксист сбил школьниц, которые возвращались домой после получения аттестатов.

Как передает ГИБДД республики, авария произошла в селе Иглино на улице Ворошилова. 37-летний местный житель за рулем Renault Logan сбил двух подростков 15 лет и пытался сбежать с места происшествия.

Одна из девочек погибла на месте. Вторая доставлена с тяжелыми травмами в больницу. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работает следственно-оперативная группа.