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Под Уфой пьяный водитель сбил двух школьниц: одна девочка погибла

14:42, 16.06.2020
Под Уфой пьяный водитель сбил двух школьниц: одна девочка погибла
Фото: @gibdd_rb

В Башкирии нетрезвый таксист сбил школьниц, которые возвращались домой после получения аттестатов.

Как передает ГИБДД республики, авария произошла в селе Иглино на улице Ворошилова. 37-летний местный житель за рулем Renault Logan сбил двух подростков 15 лет и пытался сбежать с места происшествия.

Одна из девочек погибла на месте. Вторая доставлена с тяжелыми травмами в больницу. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Общество Татарстан
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