Под Уфой пьяный водитель сбил двух школьниц: одна девочка погибла
В Башкирии нетрезвый таксист сбил школьниц, которые возвращались домой после получения аттестатов.
Как передает ГИБДД республики, авария произошла в селе Иглино на улице Ворошилова. 37-летний местный житель за рулем Renault Logan сбил двух подростков 15 лет и пытался сбежать с места происшествия.
Одна из девочек погибла на месте. Вторая доставлена с тяжелыми травмами в больницу. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работает следственно-оперативная группа.Общество Татарстан
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