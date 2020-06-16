МЧС по РТ предупредило о грозе и граде

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МЧС РТ предупредило об ухудшении погодных условий. На территории республики ожидаются грозы и град.

По сообщению ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 7 до 22 часов 17 июня на территории Татарстана и Казани пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Местами выпадет град.

МЧС по РТ рекомендует не оставлять детей без присмотра, держаться подальше о рекламных щитов и различных конструкций.

Ранее синоптики Татарстана предупреждали, что жара уйдет в четверг. В среду через республику пройдет холодный атмосферный фронт.

