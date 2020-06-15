Синоптики Татарстана: жара уйдет в четверг

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз на ближайшие пять дней. Согласно ему, вторник и среда выдадутся жаркими, а затем температура спадет.

В Татарстане под влиянием антициклона серьезных осадков завтра не предвидится. Во вторник, 16 июня, температура воздуха днем составит от +22°С до +27°С.

В среду через республику пройдет холодный атмосферный фронт с дождем, местами с грозой и кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. При этом дневные температуры по-прежнему останутся на уровне 22—27 градусов жары.

В четверг, 18 июня, возможен небольшой дождь ночью, но днем погода останется сухой. Однако столбики термометров опустятся до 17—22 градусов Цельсия.

Предварительный прогноз синоптиков говорит о том, что в пятницу, 19 июня, в республике сохранится сухая погода. Днем температура составит от +18°С до +23°С.