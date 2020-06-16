КНДР подорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Фото: "Реальное время"

КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Об этом заявило Министерство объединения Республики Корея.

Факт подрыва подтвердили власти КНДР в эфире Центрального телевидения республики.



«Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне», — передает ТАСС.

Взрыв произошел в 14.49 по местному времени (08.49 мск). В данный момент вооруженные силы Республики Корея усилили наблюдение на границе с КНДР. Военные приведены в состояние повышенной готовности и остаются на местах дислокации.

Ранее Северная Корея производила запуск неопознанного снаряда. Данный запуск стал первым в 2020 году.

