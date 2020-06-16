Школа «Самбо-70» опубликовала видео с последнего звонка Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дала последний звонок на церемонии вручения аттестатов в школе «Самбо-70», которую спортсменка закончила в этом году. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях школы.

Фигуристка не смогла присутствовать на вручении из-за занятости на сборе сборной России в Новогорске. Присутствовавшим на церемонии было показано видео, на котором Загитова ходит по коридорам школы с колокольчиком.

«К сожалению, Алина не смогла лично присутствовать на церемонии вручения аттестатов, так как в данный момент находится на сборе, но зато смогла виртуально дать последний звонок выпускникам 2020 года — с экрана телевизора. Можно не сомневаться, что этот 44-й выпуск «Самбо-70» обязательно войдет в историю!» — говорится в сообщении «Самбо-70».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в конце января возобновила тренировки на льду. Федерация фигурного катания России не стала исключать ее из состава сборной страны и оставила в списке на следующий сезон.

В нынешнем году 17-летняя Загитова заканчивает школу. Для подготовки к ЕГЭ фигуристка вернулась к своим родителям в Казань, где находится на самоизоляции.