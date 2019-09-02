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Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11-й класс

11:44, 02.09.2019
Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11-й класс
Фото: vk.com/pazagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сегодня приняла участие в торжественной линейке Центра спорта и образования «Самбо-70» в Москве.

17-летняя спортсменка пошла в 11-й «Б» класс. В конце учебного года Загитовой предстоит сдать школьные экзамены.

Напомним, ранее Глава Удмуртии Бречалов пожелал удачи Алине Загитовой в предстоящем учебном и соревновательном году.

СпортФутболОбщество УдмуртияТатарстан
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