Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11-й класс
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сегодня приняла участие в торжественной линейке Центра спорта и образования «Самбо-70» в Москве.
17-летняя спортсменка пошла в 11-й «Б» класс. В конце учебного года Загитовой предстоит сдать школьные экзамены.
Напомним, ранее Глава Удмуртии Бречалов пожелал удачи Алине Загитовой в предстоящем учебном и соревновательном году.
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