Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило четыре тысячи

За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая COVID-19, 42 из которых контактные.

Таким образом, на 16 июня (по нарастанию) в Татарстане зарегистрирован 4 001 заболевший коронавирусом. Еще 11 человек скончались, сообщили в оперштабе РТ.

Выздоровело за весь период 2 835 человек, в том числе 11 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 155 человек.