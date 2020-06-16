Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило четыре тысячи
За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая COVID-19, 42 из которых контактные.
Таким образом, на 16 июня (по нарастанию) в Татарстане зарегистрирован 4 001 заболевший коронавирусом. Еще 11 человек скончались, сообщили в оперштабе РТ.
Выздоровело за весь период 2 835 человек, в том числе 11 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 155 человек.ОбществоМедицина Татарстан
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