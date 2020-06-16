Новости общества

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило четыре тысячи

10:40, 16.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило четыре тысячи
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая COVID-19, 42 из которых контактные.

Таким образом, на 16 июня (по нарастанию) в Татарстане зарегистрирован 4 001 заболевший коронавирусом. Еще 11 человек скончались, сообщили в оперштабе РТ.

Выздоровело за весь период 2 835 человек, в том числе 11 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 155 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем