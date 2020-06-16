В Казани двоих вербовщиков «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» приговорили к 13 и 17 годам

Вступил в силу приговор двоим вербовщикам запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Татарстана.

Суд установил, что двое татарстанцев вербовали верующих и вовлекали их в участие в террористическую организацию. Они посещали религиозные храмы Казани и, применяя знания, воздействующие на религиозные чувства верующих, склоняли мусульман к участию в организации.

В октябре 2018 года двое вербовщиков Галимов и Мотыгуллин были задержаны и арестованы. В феврале Центральный военный окружной суд приговорил их к 17 и 13 лет колонии строгого режима соответственно.

Мужчины пытались оспорить приговор. Апелляционный военный суд полностью оставил его в силе.



Ранее ФСБ на территории Татарстана и других регионов пресекла деятельность сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), готовивших почву для свержения власти.