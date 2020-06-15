В Казани 13 человек спаслись во время пожара в многоэтажке

На седьмом этаже девятиэтажки по улице Ломжинской в Казани вспыхнул пожар. Четырнадцать человек, в том числе трое детей, спасены.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16.09. 13 человек, в их числе трое детей, эвакуировались самостоятельно. Одного взрослого эвакуировали с 9-го этажа при помощи маски спасаемого. На пожаре никто не пострадал.

Общая площадь пожара составила 15 кв. метров. Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем. В результате пожара оказались повреждены балконы 7-го и 8-го этажей.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям Госпожнадзора, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Челнах на пожаре в собственной квартире погибла пенсионерка.