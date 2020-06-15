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Происшествия

В Челнах на пожаре в собственной квартире погибла пенсионерка

04:34, 15.06.2020
В Челнах на пожаре в собственной квартире погибла пенсионерка
Фото: realnoevremya.ru

Минувшим вечером в поселке Нефтебаза возле Челнов на пожаре в собственной квартире погибла пенсионерка.

Инцидент произошел вчера, в 20.20. В доме по улице Центральной в зале двухкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже, горели вещи. Площадь возгорания составила полтора квадратных метра.

В результате случившегося погибла 68-летняя хозяйка квартиры. Причины происшествия предстоит установить, пишут «Челнинские известия».

Рано утром в Казани сгорел нежилой деревянный дом. По сообщениям очевидцев, в нем никто не проживал.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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