В Челнах на пожаре в собственной квартире погибла пенсионерка
Минувшим вечером в поселке Нефтебаза возле Челнов на пожаре в собственной квартире погибла пенсионерка.
Инцидент произошел вчера, в 20.20. В доме по улице Центральной в зале двухкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже, горели вещи. Площадь возгорания составила полтора квадратных метра.
В результате случившегося погибла 68-летняя хозяйка квартиры. Причины происшествия предстоит установить, пишут «Челнинские известия».
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