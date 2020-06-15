Похороны генерала Аюпова назначены на 17 июня

В среду, 17 июня, в Москве состоится церемония прощания с генерал-полковником Абреком Аюповым. Она назначена на 13.00 и пройдет в ЦКБ.

Похоронят бывшего заместителя главнокомандующего ВВС России на Монинском муниципальном военно-мемориальном кладбище, передает пресс-служба полпредства Татарстана в Москве.

Напомним, что накануне генерал Аюпов на 85-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции.

Аюпов родился в селе Янса-Турмыш Юдинского района Татарстана. Он окончил Казанскую спецшколу ВВС в 1953 году. Пост замглавкома ВВС по вооружению он занимал с 1989 по 1995 год.