В Москве скончался от COVID-19 бывший замглавкома ВВС по вооружению, уроженец Татарстана, генерал Аюпов

В Москве на 84-ом году жизни ушел из жизни бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вооружению, генерал-полковник в отставке Абрек Идрисович Аюпов.

Он умер от пневмонии, спровоцированной COVID-19. Недавно с таким же диагнозом скончалась супруга генерала Лилия Александровна.

Аюпова похоронят на Монинском муниципальном военно-мемориальном кладбище. О времени и месте прощания станет известно позже, пишет «Московский комсомолец».

Абрек Аюпов родился 22 февраля 1936 года в селе Янса-Турмыш Юдинского района Татарстана. Он окончил Казанскую школу ВВС в 1953 году и Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е.Жуковского в 1959 году. С 1959 по 1986 годы Аюпов служил в НИИ ВВС в Ахтубинске. С 1986 года служил в центральном аппарате ВВС. В 1989-1995 годах Абрек Идрисович занимал должность замглавкома ВВС по вооружению — начальник вооружения.

Награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени и «Знак Почёта». Лауреат Госпремии и Правительственной премии, Заслуженный деятель науки и техники РФ.

26 мая стало известно о смерти бывшего министра топлива и энергетики России Владимира Лопухина. Он скончался на 69-ом году жизни от коронавирусной инфекции.

