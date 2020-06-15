На набережной озера Кабан в Казани возобновились бесплатные тренировки

Фото: @kabanlake

На набережной озера Кабан вернулись бесплатные занятия по йоге с тренером. Первая тренировка прошла уже сегодня на нижней палубе у театра Камала.

«Утренние тренировки возвращаются! На этой неделе — в понедельник и четверг состоятся занятия по йоге, традиционно в 7.00», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте набережной.

В этом году участников просят заранее записываться на тренировки. Число участников ограничивают из-за пандемии коронавируса.

На тренировки просят брать с собой коврик, бутылку воды, головной убор.

Ранее в Татарстане смягчили режим работы бассейнов и фитнес-центров. Работа спортивных и фитнес-центров допускается при условии такой расстановки спортивного оборудования, которая обеспечит социальное дистанцирование.

